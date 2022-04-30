Başkan Bakkalcıoğlu Yeni Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi

Yeni Sanayi Sitesi Toplantı Salonunda düzenlenen programa Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Çırak, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Yeni Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karabektaş, yönetim kurulu üyeleri ve yeni sanayi sitesi esnafları katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu iftar öncesinde yeni sanayi esnaflarını selamlayarak hayırlı iftarlar diledi. Ezanın okunmasıyla hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. İftarın ardından ise Başkan Bakkalcıoğlu tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olmasını temenni ederek esnaflarla bir süre sohbet etti.