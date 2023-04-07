Başkan Bakkalcıoğlu Yenidoğan Mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye personeli Uğur Ay'ın vefat eden babası adına düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Yenidoğan Mahalle Konağı çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğine Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlunun yanısıra Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, hayır sahibi Uğur Ay'ın yakınları, mahalle sakinleri ve belediye personelleri katıldı. İftar öncesinde Uğur Ay'ın rahmetli babası eski belediye personellerinden Ramazan Ay'ın ruhuna Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunarak dualar edildi. Ezanın okunması ile dualar eşliğinde hep birlikte oruçlar açıldı. Başkan Bakkalcıoğlu iftar öncesinde ve sonrasında bir araya geldiği Yenidoğan Mahallesi sakinleri ile görüşerek sohbet etti, hayırlı Ramazanlar diledi. Davet sahibi Uğur Ay ile de görüşen Başkan Bakkalcıoğlu “Allah hayırlarınızı kabul etsin” dedi.