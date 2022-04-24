Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na verdiği desteklerden dolayı Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 'Onursal Üyelik Belgesi' takdim edildi.

Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ile Bozüyük Satranç, Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ayşe Akçay ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ziyarette bulundu. Heyet, Başkan Bakkalcıoğlu'na 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Kulüp Başkanı Ayşe Akçay tarafından Başkan Bakkalcıoğlu'na 'Onursal Üyelik Belgesi' takdim edildi.

Çocukların gelişimi için bu tür etkinliklerin önemine değinen Başkan Bakkalcıoğlu, Kulüp Başkanı Akçay'a plaket takdim ederek, Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti. Ziyarette 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun anısına satranç turnuvası düzenlenmesine de karar verildi.