Başkan Bakkalcıoğlu'na Pazaryerililer Derneği'nden ziyaret

Bozüyük Pazaryerililer Derneği yöneticileri, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Kısa bir süre önce yapılan seçimle yönetimi yenilenen Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Mecit Çakır, yeni Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Pazaryerililer Derneği yeni yönetimini halkın makamında ağırlayan Başkan Bakkalcıoğlu, misafirleri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri ve destekleri nedeni ile teşekkür etti. Yeni göreve gelen Pazaryerililer Dernek Başkanı Mecit Çakır ve yeni Yönetim Kurulu üyelerini tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek başarılar diledi.

Pazaryerililer Dernek Başkanı Mecit Çakır da Başkan Bakkalcıoğlu'na güzel dilekleri ve misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek “Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yönetimine, millete ve memlekete hizmet yolunda başarılar diliyoruz. Biz Bozüyük Pazaryerililer Derneği ve derneğimize gönül veren Bozüyüklü destekçilerimizle birlikte, insani ilişkilerinizle, Bozüyük'e yeni bir vizyon katacağınıza, hayırlı işlere imza atacağınıza, Bozüyük'ün tanıtım ve turizmine de önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Yolunuz açık, yönetiminiz adil, yüreğiniz şefkatli ve dilinizin barışçıl olması dileğiyle Allah yar ve yardımcımız olsun. Beraber yapacak daha çok iyiliğimiz var” dedi.

Ziyaretin sonunda Dernek Başkanı Mecit Çakır ziyaretin anısına Başkan Bakkalcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'na plaket takdim etti.