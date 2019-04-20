Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaretçi akını

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların ‘hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na Türk Telekom İl Müdürü Erhan Balık, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Hayrettin Sabırlı ve yeni dernek yönetimi, Türk Metal-İş Sendikası Eskişehir 1. Şube Başkanı Orhan Demir ve dernek yönetimi, eski Dodurga Belde Belediye Başkanı Dilaver Yiğit ve eski Cihangazi Belde Belediye Başkanı Zeki Ünal, Karaköylüler, Dereyalaklılar Derneği Başkanı Bayram Ali Kavak ve dernek yönetimi, sanatçı Onur Akın, Bebka Bilecik Koordinatörü Fatih Aydın, emekli Edebiyat Öğretmeni tarihçi yazar Bilgen Ertekin, şair ve yazar Ahmet Taşçıoğlu, Bozüyük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, İyi Parti Bozüyük İlçe Başkanı Yusuf Çırak ve parti yönetimi, Pazaryeri Küçükelmalı Köyü Muhtarı ve çok sayıda Bozüyüklü tebrik ziyaretinde bulundu. Misafirleri ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu misafirlerine ziyaretleri ve destekleri nedeni ile teşekkür etti.