Başkan Bakkalcıoğlu'ndan engellilere ücretsiz tramvay ulaşım müjdesi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri onuruna düzenlenen yemekte ücretsiz tramvay ulaşım müjdesi verdi

Bozüyük Belediyesi tarafından 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Manişar Parkı'nda yemek programı düzenlendi. Programa Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik ve dernek üyeleri katıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programda Başkan Bakkalcıoğlu misafirleri ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu burada misafirlerine hitaben bir konuşma yaparak “Bu buluşmanın bir kaynaşma ortamında olmasını istedik. Müzikle de burada bir eğlence haline dönüşsün istedik. Bildiğiniz gibi bizim tramvayımız yapılıyor. Duydunuz değil mi? Şu anda şehir içi dolmuşlarda özel insanlarımız tekerlekli arabalarla binemiyordu. Ama tramvaylarımıza özel yer imal ettirdik, onlara ücretsiz olarak binebileceksiniz. Bunu da söylemek istiyorum Hepinize afiyet olsun diyor, iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

Dernek Başkanı İsmail Çelik'te başta Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.