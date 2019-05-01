Başkan Bakkalcıoğlu'ndan esnaflara teşekkür ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeni ile tüm çalışanların İşçi Bayramı'nı kutlayarak esnaflara da teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu İsmet İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek 31 Mart yerel seçimlerinde verdikleri destek nedeni ile teşekkür etti. Esnaflara hayırlı iş ve bereketli kazanç temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaretlerde İl Genel Meclis üyeleri Hüseyin Elmas ve Osman Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile CHP İlçe Başkanı İhsan Esel eşlik ederken ana caddeden başlayan teşekkür ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.