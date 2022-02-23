Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Hacı Bektaş Veli Derneği'ne ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ali Merdan Erdoğan, Başkan Bakkalcıoğlu'nu Dernek lokalinin girişinde karşılayarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Bakkalcıoğlu, dernek üyeleri ve dernek başkanı ile bir süre görüşerek sohbet etti. Dernek Başkanı Erdoğan sohbet esnasında Başkan Bakkalcıoğlu'na dernek faaliyetleri ve yapmak istedikleri projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Dernek Başkanı Ali Merdan Erdoğan'a ve tüm dernek üyelerine hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri nedeni ile teşekkür etti.