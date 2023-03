Başkan Bakkalcıoğlu'ndan 'Kadınlar Günü' mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Varlıklarıyla toplumumuzun her katmanına şekil veren kadınlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma günü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda kadınların yaşam ve özgürce karar verme hakkını savunduğu önemli bir gündür. Aslında bu önemli günün altında, 8 Mart 1857'de ABD'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında çalışma saatleri ve ücretlerindeki adaletsizlik nedeniyle grev yapan emekçi kadınların, çıkan yangın esnasına fabrikaya kilitlenmesi ve 120 emekçi kadının o yangında yaşamlarıyla bedel ödediği hak mücadelesi yatmaktadır. Bu mücadele ise dünya tarihine geçerek 8 Mart'ı onurlu bir kimliğe büründürmüştür. Bizim ülkemizde de Türk kadınının Cumhuriyet mücadelesi tarihe geçmiştir. Cumhuriyet, kadınlara değer katarken kadınlar da Cumhuriyet'e sahip çıkarak, onu koruyarak ve devrimlerini savunarak ülkenin aydınlık geleceğine ışık olmuşlardır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın-erkek eşitliğini sağlamak, kadının siyasal ve toplumsal yaşamda daha çok var olması adına yaptığı devrimci çalışmalar, Türk kadınına hak ettiği haklarını teslim etmiştir. Türk kadını, Atatürk devrimleriyle birlikte pek çok ülke kadınından çok daha önce haklarını almıştır. Diğer taraftan ülkemizde ne yazık ki son yıllarda kadına şiddet olayları toplumsal bir sorun halini almıştır. Bizler şiddetin karşısında, kadınlarımızın her zaman yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle; kadınların öldürülmediği, şiddete maruz kalmadığı, ekonomik anlamda daha özgür olduğu, emeğinin hakkını sonuna kadar aldığı, tümüyle eşitlenmiş bir yaşam umuduyla deprem bölgesinde yaraları saran, aileleri için mücadele eden kadınlarımızın ve tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü anıyorum” ifadelerini kullandı.