İhlas Haber Ajansı

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Başkan Bakkalcıoğlu'ndan kapalı pazara ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek pazar esnafı ve alışverişe gelen hemşerileri ile bir araya geldi.


Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazardaki sebze-meyve pazarı ile tuhafiye pazarını ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Esnaflarla sohbet eden ve kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Bakkalcıoğlu Pazar esnafına kolaylıklar diledi. Kapalı Pazar ziyareti sırasında pazara alışveriş yapmaya gelen Bozüyüklülerle de bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine hayırlı alışveriş temennisinde bulundu.

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