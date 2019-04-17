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Başkan Bakkalcıoğlu'ndan mahalle konakları ve otopark açıklaması

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu kamuoyu tarafından merak edilen, bir önceki dönem yapımına başlanan mahalle konakları ve otopark konusu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.


Açıklamasında, okullara verilecek destek ve mahalle konaklarında hizmet veren spor salonlarına da değinen Başkan Bakkalcıoğlu “Halkımızın ihtiyaç duyduğu tüm projelere açığız” dedi. “Halkımıza hizmet noktasında söz verdiğimiz gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Bir önceki dönem temelleri atılarak yapımına başlanan 4 Eylül ve Yeşilkent Mahallesi'deki mahalle konaklarının projelerini seçimler öncesinde söz verdiğimiz gibi içerisine kreş yapılabilecek şekilde revize edeceğiz. Mahalle konaklarının inşaatları proje revize çalışmalarının tamamlanmasının ardından devam edecek. Hemşehrilerimizin otopark sıkıntısını gidermek ve ücretsiz otopark alanları oluşturabilmek için harap olmuş, sahipsiz metruk binaları yıkıp, temizleyerek boş arsalarda dahil olmak üzere bu temizlenmiş alanları ücretsiz otopark olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” dedi.


Okullara ve öğrencilere de ihtiyaçları doğrultusunda tam destek olacaklarını belirten Başkan Bakkalcıoğlu “Mahalle konaklarında hizmet veren spor salonları da faaliyetlerine devam edecek. Bu konular da anlayış gösteren siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. Daha iyiye, daha güzele hep birlikte” diye belirtti.

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