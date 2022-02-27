Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı

Mesajında Miraç Kandili'nin önemine değinen Başkan Bakkalcıoğlu, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) mucizelerinden olan Miraç, sevgili Peygamberimizin Allah'ın yüksek huzuruna kabulüdür. Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı, milletimizin ve tüm İslam âleminin büyük bir coşkuyla idrak ettiği mübarek gecelerden biridir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını, tüm insanlığa sevgi, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin kandilini kutluyorum" ifadelerini kullandı.