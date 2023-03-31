Başkan Bakkalcıoğlu'nun "2. İnönü Zaferi" mesajı

İnönü Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında, “Yunan ordusunun ilerleyişinin durdurulduğu 2. İnönü Zaferi, Türk milletinin Milli Mücadele dönemindeki şanlı zaferlerinden biridir. Bu zafer tıpkı diğer zaferler gibi Türk ulusunun inanç ve kararlılığının bir sonucudur. Milletimizin makûs talihini değiştiren ve 23 Mart günü başlayıp 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece sona eren 2. İnönü Savaşları, Anadolu'da kurtuluşu müjdelemiştir. 2. İnönü Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının ardından Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya hitaben telgraf gönderen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk kutlama mesajında, 'Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makûs talihini de yendiniz. İstila altındaki topraklarımızla beraber bütün vatan, bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor' ifadelerine yer vererek kazanılan zaferin ne denli önemli olduğuna vurgu yapmıştır. 2. İnönü Zaferi'nin bir diğer önemli sonucu da bu zaferle Cumhuriyete giden yolun açılmış olmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2. İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümünü kutluyor, Milli Mücadele'nin Büyük Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum" dedi.