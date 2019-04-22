Başkan Bakkalcıoğlu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Başkan Bakkalcıoğlu, mesajında “23 Nisan 1920'de Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yakılan hürriyet meşalesi ile bağımsızlığın kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğunu tüm dünyaya duyurduğu gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yılını coşkuyla kutluyoruz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milli onur gününü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tanımlamış ve bu önemli mirası, geleceğimizin güvencesi, yaşam sevincimiz ve umudumuz olarak gördüğü dünya çocuklarına armağan etmiş; çocuklarımıza verdiği önemi, değeri ve duyduğu güveni en güzel ve en anlamlı şekilde göstermiştir. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, milletimizin geçmişten gelen birikimi ve birlik beraberlik içinde çok çalışarak daha mamur hale getirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle, bundan tam 99 yıl önce bu aziz vatanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu topraklar üzerinde milli mücadelede canlarını seve seve milletimizin geleceği için feda eden yüce Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunuyor, bütün hemşehrilerimin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” dedi.