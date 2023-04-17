Başkan Bakkalcıoğlu'nun Kadir Gecesi mesajı

Başkan Bakkalcıoğlu içinde sayısız hikmet barındıran, rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan ayının en özel zaman dilimi olan Kadir Gecesi nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Maddi ve manevi türlü zorlukların içinden geçtiğimiz bu günlerde merhametin, iyiliğin, hoşgörünün, paylaşmanın, dayanışmanın, umut ve huzurun gecesi, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazanla birlikte zenginleşen, barış, sevgi ve hoşgörünün yol göstericisi Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek Kadir Gecesi'nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin içinde bulunduğu tüm sıkıntıları geride bırakarak, birlik ve beraberlik içinde aydınlık günlere hep birlikte ulaşma dileğiyle, Mübarek Kadir Gecesi'ni kutlar, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.”