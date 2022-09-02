Başkan Bakkalcıoğlu'nun Kurtuluş Günü mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak “Bozüyük'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir sevinç, coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam 100 yıl önce 4 Eylül 1922'de Bozüyük'ümüzde de tezahür etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda, batı cephesinin ilk kuruluş günlerinde Bozüyük; bir müddet cephe karargâhı olmuş, halkın gösterdiği vatan sevgisi ve fedakârlıkla, düşman taarruzunun Eskişehir'e doğru ilerlemesinin durdurulmasında ordumuz için önemli bir dayanak noktası olmuştur. Bozüyük ve civarında geçen savaşlar Yüce Türk milleti ve onun bağrından çıkmış kahraman ordusunun en zor şartlarda bile, hiçbir güce boyun eğmeyeceğinin, egemenliği ve özgürlüğü söz konusu olduğunda gücünün ve yeteneğinin hiçbir engel tanımayacağının eşsiz bir örneğidir. Bozüyük'ümüzün kahraman mücadelesi Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın 1 Nisan 1921'de TBMM Başkanı Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta tanık olduğu hazin manzarayı özetlediği: “Metristepe'den gördüm. Bozüyük yanıyor. Düşman ölüleriyle doldurduğu savaş alanını bıraktı, kaçıyor” sözleriyle de tarihimizin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın en kanlı günlerinin yaşandığı bu topraklarda, Bozüyük'ümüzü düşman işgalinden kurtararak bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutluyorum.”