Başkan Bakkalcıoğlu'unun basın toplantısı

Başkanlık makamında yapılan basın toplantısında Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu seçimlerin ardından yaşanan süreç ile ilgili bilgi vererek önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “31 Mart seçimleri sonucunda Bozüyük Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerimiz olarak göreve başladık. Öncelikle Bozüyük'te bizlere yüzde 50'nin üzerinde destek vererek bizi bu göreve getiren sevgili hemşehrilerimize minnet ve saygılarımızı sunuyorum. Bizlere verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren bugüne kadar 13 binin üzerinde ziyaretçi bizleri tebrik etmeye geldi. Gelen vatandaşlarımızı bulunduğumuz salonda ağırladık. Makam salonu olarak kullanılan bu salonu halkın salonu olarak tahsis ettik. Kapılarımız her zaman açık olacak ve vatandaşlarımız diledikleri zaman gelip benimle ve başkan yardımcılarım ile görüşebilecek” dedi.

Kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara neden olan ve çeşitli iddialar ile ilgili olarak da açıklama yapan Başkan Bakkalcıoğlu; “Görevi devraldığımızda belediyede yönetiminin üst formatını düzenlemek için bazı düzenlemeler yapmaktayız. Basında çıkan bazı asılsız haberlerde ‘Bozüyük Belediyesi 50 kişiyi işten çıkarttı' gibi iddialar yer almakta. Biz kimsenin işi ve ekmeğinde değiliz, bizlerle çalışmak istemeyenler olabilir, görev değişikliğinde görevini beğenmeyerek ayrılanlar olabilir. Biz herkesle çalışmaya hazırız. Burada bazı tespitlerimizi belirtmek istiyoruz; Bozüyük Belediyesi 300-350 personel ile görevini yapabilecek kapasitede iken, 470 personel bulunmakta ve fazla sayıda çalışan bulunmakta. Bu süreç içerisinde göreve geldiğimizde, memur, kadrolu işçi ve özellikle şirket personelinde çalışan işçilerimizde bir sendikal değişiklik başladı. Ben şunun üstüne basarak belirtmek istiyorum, ben ve ekibimden hiç bir kimse personele böyle bir değişiklik yönünde baskı veya telkinde bulunmamıştır. Personelin kendi insiyatifleri ile yapmış oldukları değişimleri saygı ile karşılıyoruz. 15 Nisan tarihinde sosyal denge tazminatı sözleşmesini bir sendika ile imzaladık, fakat biz hangi sendika olursa olsun, sosyal dengede ki yüzde 60 ve yüzde 90 arasında değişen oranın tümünün yüzde 85 olarak yapılmasını istedik ve imzalarımızı da bu şekilde yaptık. Bizim Belediyemizde de belli bir oranda borçlanma mevcut. Bizler göreve gelirken, bu borçlar karşısında tepki göstermeye değil, bu kenti yönetmeye geldik. Tabi bu borçların tasfiyesini yapacağız. Belediyemizdeki mevcut borç rakamı değişken olmakla birlikte 22,5 ile 25 milyon TL arasında bir borcu bulunmaktadır. Göreve geldiğimizde belediyenin telefon ücretlerinin sabitlenmiş yüksek bir ücret olduğunu belirledik. Görüşmeler ve yazışmalar sonucunda, tespit ettiğimiz bir durumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İlgili firmanın bizlere gönderdiği yazışmaların suretleri elimde. Buna göre; Belediyemiz bu firma ile 28 Eylül 2018 tarihinde ‘Yenileme ek tarifesi' imzalamış. Bu imzalanan sözleşmeye bir Belediye Başkan Yardımcımız imza atmış. İçeriği konusundaki bilgilendirmeler önümüzdeki yasal sürenin sonucunda sizlerle de paylaşılacaktır. Buna göre; bir takım puan tabloları ve ona göre verilen belli promosyonların olduğunu burada görmüş bulunmaktayız. Belediye Başkan Yardımcısının imzaladığı bu sözleşmeye göre; 2 adet telefon numarasının hattı yetkili kılınmış ve Belediyeye bu firma, bu sözleşmenin içerisinde Teknoçek ile promosyon kullanımı, ürün almak üzere belli bir miktardaki rakamı vermiş. Bu rakamlar sonra açıklanacak. Bu Teknoçek ile internet üzerinden yapılan alış-veriş ilgili imzadaki telefon numaralarından yapılmış. Verilen sipariş ile 40 kadar donanımlı telefon cihazı belediyeye bu bedel karşısında gönderilmiş. IMEI numaraları ile bu telefonların belediye demirbaşlarında olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine belediyemizde bir iç soruşturma başlatılmıştır. Bizler geçmiş dönemlerin altını kurcalayıp bir şeyler çıkartmaya değil, ama karşımıza tüyü bitmemiş yetimin hakkını kullanırken, bir takım konular çıkıyorsa yasal sürece devretmekten yanayız. Bununda doğru olduğuna inanıyoruz. Konu iç soruşturmaya müteakiben savcılığa IMEI numaraları iletilerek telefonların nerede olduğunun tespiti ile ilgili yasal süreç başlatılacaktır. Bundan sonrası da hukuka kalacaktır” dedi.

Yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Bakkalcıoğlu; gelen bir soru üzerine, telefonların değerinin yaklaşık olarak 140 bin TL'lik bir değere sahip olduğunu söyledi. Konu ile ilgili ayrıntıların gerekli incelemelerin ardından netleşeceğini söyleyen Başkan Bakkalcığlu, konuşmasının sonunda basın mensuplarına teşekkür etti.

Bozüyük Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen basın toplantısına Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra; Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Çırak ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.