Başkan Büyükakın'a Bilecikspor forması hediye ettiler

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecikspor yönetimini ve oyuncularını Kocaeli'nde kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Burada sporcular Bilecikspor Kulübü Başkanı Ali Muyşin ve teknik kadro ile bir araya gelen Başkan Yıldırım ve Yaman Bilecikspor'un gelişmesi adına nelerin yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ardından Başkan Yaman, Yıldırım ve Muyşin eskiden Bilecik Valisi olarak görev yapan şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette gündeme dair konuşularak görüş alışverişlerinde bulunmasının ardından Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a Bilecikspor'un formasını hediye ettiler.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafın ardından sonlandırıldı.