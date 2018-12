Başkan Can'ın Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıldönümü mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Sarıkamış Harekatı'nın bir kahramanlık destanının adı olduğunu söyledi.

Başkan Can, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Can, mesajında, Sarıkamış Harekatının tarihteki önemine ve yerine değinerek, "Sarıkamış olayı millet olarak bizlerin yüreklerini dağlayan bir olayın adı olmakla birlikte bir kahramanlık destanının adıdır. Sarıkamış, zor ve amansız hava şartlarına aldırmadan vatanları uğruna canlarını vermeye hazırlanan yüz bine yakın erin şahadete erdiği olayın adıdır. Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekatı olarak tarihindeki yerini alan Sarıkamış Harekatı, büyük ümitlerle başlayan ama sonu felaketle biten büyük bir hadisedir. Sarıkamış Harekatı, vatan topraklarının nasıl ve hangi zor şartlarda kazanıldığını tekrar hatırlatma anlamında büyük öneme sahiptir. 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında cereyan eden Sarıkamış Muharebeleri'nde Türk ordusunun göstermiş olduğu kahramanlık örneği bizlerin bu cennet vatana ne kadar değer vermemiz gerektiğinin en güzel örneğidir. Onların bu toprakları korurken karşılaştıkları zorluklar, bizlere miras bırakılan toprakların anlamını daha da arttırmaktadır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te de Çanakkale ve Sarıkamış ruhunu en iyi şekilde idrak ediyoruz. Çanakkale'de ve yurdun her parçasında, kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran kahraman Mehmetçikleri hatırladığımız ve andığımız gibi Sarıkamış Harekatı'nda hayatlarını kaybeden şehitlerimizi de saygıyla ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.