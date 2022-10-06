Başkan Kepez, din görevlileriyle bir araya geldi

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle mahalle ve köylerde görev yapan din görevlileri ile bir araya geldi.

Başkan Kepez'e İnhisar Müftüsü Şerif Gedik eşlik etti. Din görevlileri bir süre sohbet eden Başkan Kepez, “Din görevlilerimiz toplumda çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. İnsanımıza doğumlarından hayatlarının sonuna kadar ilahi kelamı ve emirlerini anlatarak manevi kirlenmeye engel olmaya çalışıyorlar. Her zaman her yerde imkanlarımızın ölçüsünde yanındayız. Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı kutluyorum” dedi.

Başkan Kepez, haftalarını tebrik edip, din görevlilerinin çalışmalarında başarılar diledi.