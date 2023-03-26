Başkan Kepez personelle bir araya geldi

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, belediye çalışanları ile bir araya gelerek, Ramazan aylarını kutladı. Bu ayın Kur'an ayı, oruç ayı ve aynı zamanda Kadir Gecesi'ni barındıran bir ay olup, arınma ve manevi kirlerden temizlenme ayı olduğunu hatırlatan Başkan Kepez, “Deprem bölgesine gidip orada 15 gün temizlik ve benzeri hizmetlerde çalışan arkadaşlarımız hoş geldiniz. Çalışmalarınızdan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Allah bu tür felaketlerden bizleri muhafaza eylesin, sağlıklı ve huzurlu nice güzel günler dileğimizle” ifadelerini kullandı.