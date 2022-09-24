Başkan Şahin, araç filosunu güçlendiriyor

Osmaneli Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli İller Bankası'ndan hibe olarak aldığı 2 adet çift kabinli kamyoneti, araç parkına dahil ederek hizmete sundu. Mevcut imkânların en iyi şekilde değerlendirilerek halka hizmeti esas aldığını belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli ilçemizin gelişmesi için hizmetlerin kalitesini iyileştiriyoruz. Bunu sağlamak için de filomuzu yeni araçlarla güçlendiriyoruz. Bugünde İller Bankası desteği ile aldığımız iki adet çift kabinli aracımızı teslim aldık. Osmaneli ilçesine hizmetin güçlü araç parkımızla daha üst noktalara çekmek için son üç ay içerisinde 2 adet iş makinesi, 2 adet binek araç, 2 adet çift kabinli kamyonet ve 1 adet arazi aracını teslim aldık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Yeni araçların hayırlı olmasını dileyen Başkan Şahin, araçların ilçeye kazandırılmasında katkı sağlayan yöneticilere ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a teşekkür etti.