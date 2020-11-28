İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şahin, "Atatürk Parkı 5 aralıkta açılıyor"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, 5 Aralık’ta vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, 5 Aralık'ta vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.


Başkan Şahin, danışmanları ve ilgili birim müdürleri, şehrin birçok noktasında devam eden çalışmaları inceleyerek, son durumları hakkında bilgi aldı. Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında daha sağlıklı ve kaliteli bir bağlantı oluşturacak yoldaki çalışmaları inceleyen Başkan Şahin, çalışmalarda son düzenlemelerin yapıldığı bilgisini verdi. Daha önceki yolun kış ulaşımına uygun olmadığını vurgulayan Başkan Şahin, yolda ışıklandırma ve işaretleme çalışmalarının da gerçekleştirileceği bilgisini verdi.


"Atatürk Parkı'nı 5 aralıkta vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız''


İncelemeler kapsamında Atatürk Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde gören Başkan Şahin, parkın 5 Aralık'ta hizmete sunulacağını kaydetti. Salgın nedeniyle, cafe ve yemek alanlarının ilk etapta açılmayacağını söyleyen Başkan Şahin, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.


‘'Sabrettiğimize değecek"


İncelemeleri kapsamında kapalı pazar ve kültür kongre merkezi önündeki çalışmaları da kontrol eden Başkan Şahin, ‘'Sabrettiğimize değecek demiştik. Şimdi bu çalışmaların sona erdiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi.


Bilecik'te büyük bir altyapı çalışması gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Şahin, ‘'Göreve geldiğimizde ilk yapılması gereken çalışmanın sağlam bir altyapıya kavuşma olduğunu düşündük ve çalışmalarımızı başlattık. Yaptığımız bu çalışmalar ile kapalı pazar, kültür kongre ve şehir merkezindeki bazı noktalarda daha önceleri oluşan su baskınları önlemiş olacağız. Dolayısıyla esnaf ve vatandaşlarımız her yıl yaşadığı mağduriyetleri yaşamamış olacak" ifadelerine yer verdi.


Yüksek Hızlı Tren önünde gerçekleştirilen asfaltlama ve durak çalışmalarını da inceleyen Başkan Şahin, yapılan çalışmalar ile öğrenciler ve ilimizi ziyaret eden vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacaklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.