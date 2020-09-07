Başkan Şahin, Bilecik için hedef ve ideallerini anlattı

Bilecik ve Bilecik Belediyesi'ni birçok platformda en iyi şekilde temsil eden Başkan Şahin, gerçekleştirilen yayında belediyenin çalışmaları ve yeni projeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Başkan Şahin, belediye başkanlığı döneminde hedefleri hakkında bilgi vererek,"İnsanımızın yüzünde gülümsemeyi artırmak, Bilecik'i üniversite şehri yapmak, Bilecik'i tarihine ve kimliğine yakışır bir kent yapmak, vatandaşlarımızın güzel vakit geçireceği yeni mekanları şehrimize kazandırmak, Bilecik'te milli bayramları daha coşkulu bir şekilde kutlamak, bilecik'in yeşillik oranını daha da artıracak projelere imza atmak, Bilecik'in altyapısını Avrupa standartlarının üstüne çıkarmak, sosyal belediyeciliğin güzel örneklerini sergilemek" dedi.

Yağmur suyu altyapı çalışmaları

Başkan Şahin, projeleri hakkında bilgi vererek, "Bilecik Belediyesi olarak 15 yıldır sağlıklı bir şekilde yapılamayan ve yılda en az 3 veya 4 kez, aşırı yağışlar sonucu esnaf ve vatandaşlarımızın mağdur olduğu sel ve taşkınları önlemek amacıyla büyük bir altyapı çalışması gerçekleştirdik. Şehir merkezindeki büyük ana arterler ile ara harterlerde kapsamlı bir çalışma ile sel baskınlarının olumsuzluklarını en aza indireceğiz" dedi.

"Şu ana kadar 510 bin maskeyi ücretsiz olarak halkımıza ulaştırdık"

Başkan Şahin, pandemi sürecinin değerlendirerek, "Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın salgından en iyi şekilde korunmaları amacıyla yapılan hizmetler yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı gereği vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Bu anlamda Bilecik Belediyesi olarak, hayırsever insanlarımızın da katkıları ile 823 ailemize gıda paketi yardımında bulunurken, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunduk. Ramazan ayında 137 adreste 340 kişiye iftar yemeği dağıttık. 52 adresteki 138 çocuğumuzu bayramlık hediyesi ile sevindirdik. 100'e yakın çocuğumuzu giysi, mont ve oyuncaklar ile buluşturduk. Hoş geldin Bebek projesi kapsamında yeni doğan bebekler için bebek çantaları ve bebek bezi hediye ettik" dedi.

"Güzel market dayanışma mağazası ile ihtiyaç sahiplerinin yanındayız"

Bilecik Belediyesi tarafından sosyal belediyeciliğin güzel bir örneğinin sergilendiği çalışma ise Güzel Market Dayanışma Mağazası olduğunu anlatan Başkan Şahin, "Kültür Kongre Merkezinde açılışı yapılan markete, ilimizdeki hayırseverlerin getirdiği oyuncak, giysi, mutfak eşyaları ve mobilyalar, ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturuyoruz. Yine Bilecik Belediyesi katkılarıyla, Bilecik Kent Konseyi tarafından kurulan Üretici Kadınlar Pazarı'nda ev kadınlarımız, yaptıkları el emeği göz nuru eserleri, her Cuma günü Kent Konseyi önünde yer alan sokakta satışa sunarak, aile ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi.

"Bilecik Belediyesi pandemi dönemindeki hizmetler ile sayılı belediyeler arasına girdi"

Başkan Şahin, Bilecik Belediyesinin olarak 13 Mart 2020 tarihi itibariyle başladığımız salgınla mücadele çalışmaları kapsamında sayılı belediiyeler arasına geldiğini belirtti. Şahin, "Şehirdeki bütün kurum ve kuruluş binaları, cezaevi, Tugay Komutanlığı, huzurevi, Aile Sağlığı Merkezleri, camiler, dinlenme ve park alanları, cafe ve kahvehaneler alışveriş merkezleri, site ve bahçeleri, askeri lojman ve yerleşkeler, okul sınıf ve bahçeleri ile belediyeye ait bütün tesisler ile salgın belirtisi çıkan bütün apartmanlar dezenfekte edildi. Şehir merkezindeki eski otogar olmak üzere, park ve piknik alanları, dinlenme ve eğlenme alanları, Aile Çay Bahçesi, banka ATM noktaları, başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi" dedi.