Başkan Şahin, bu sefer BEBKA'ya verilerle cevap verdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 2020 yılı teknik destek programı kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Bursa ve Eskişehir'e nazaran Bilecik'e daha az destek verilmesini eleştirdi.

Başkan Şahin, BEBKA'nın teknik destek programı kapsamında Bursa'ya 10 adet, Eskişehir'e 3, Bilecik'e ise sadece, “Bilecik TSO Enerji Verimliliği Etüd Proje Eğitim ve Uygulamaları ile Sanayi Üretimine Değer Kazandırıyor” çerçevesinde 1 adet destek hakkı verildiğini belirtti. Şahin, "BEBKA'nın Bilecik'e vermiş olduğu teknik desteğe ilişkin veriler ortada. Liste TSO Bilecik sayfasından alınmıştır. Bilmem anlatabiliyor muyum" dedi.