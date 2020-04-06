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Başkan Şahin, "Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs Covid-19 salgını hakkında yaptığı değerlendirmede "Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız’’ dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs Covid-19 salgını hakkında yaptığı değerlendirmede "Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız'' dedi.


Bilecik Belediyesi'nin tüm şehirde gerekli tedbirleri aldığını belirten Başkan Şahin, "Bilecik Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde halkımıza maske ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Bununla birlikte şehrin birçok noktasında da almamız gereken önlemleri aldık. Bu zorlu günleri halkımızla birlikte aşacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde kalmaları ve belirtilen 14 kurala uymasıdır'' dedi.

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