Başkan Şahin: "Büyük köyden şehre dönüştürüyoruz"

Şahin, "Bir şehrin altyapısı yapılmadan şehir büyümüşse ona şehir denmez, büyük köy denilir. Biz büyük köyden şehre dönüştürüyoruz" dedi.

Beraberindekiler ve ilgili birim müdürleri ile asfaltlama çalışmalarını inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Parkı projesindeki çalışmaların da son durumu hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesinin bütün birimleriyle şehrin dört bir köşesinde çalıştığına dikkat çeken Başkan Şahin, şehir için daha yapacak güzel çalışmalar olduğunu söyledi.

"Hedefimiz, şehrimize yakışan kentsel altyapı ile tüm Bilecik'i hak ettiği seviyeye getirmektir"

Başkan Şahin, çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, "Hedefimiz, tüm şehrimizin altyapısını çağdaş ve medeni kentlerde olduğu gibi düzenlemektir. İlk gün dediğimiz gibi sabredersek güzeli bulacağız demiştim. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar sabrettiler. Yaptığımız altyapı çalışmaların son kısmı olan asfaltlama işini başlatmış olduk. Şehrin önemi bir bölümünün önemli bir sorununu büyük oranda çözmüş bulunmaktayız. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz şehrimizin diğer noktalarındaki altyapısını da çağdaş ve medeni kentlerde olduğu gibi bir yapıya kavuşturmaktır. Çünkü köyü kentten ayıran en önemli şey, bir kentin altyapısının olması ya da olmamasıdır. Yani bir şehrin altyapısı yapılmadan şehir büyümüşse ona şehir denmez, büyük köy denilir. Biz büyük köyden şehre dönüştürüyoruz" dedi.