Başkan Şahin, "Çevreye duyarlılıkta örnek alınacak belediyeyiz"

Başkan Şahin, Osmaneli Belediyesinin çevre yatırımları ve faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı. Çevrenin korunması, çevreyle ilgili sorunlara uluslararası toplumun dikkatinin çekilmesi ve çevre politikası ile hukukunun geliştirilmesi gibi çalışmaların vurgulanması açısından önemli olduğunu anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Doğaya olan sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlatmak için fırsat oluyor. Osmaneli Belediyesinin çevreye duyarlı ve bu konuda sürekli yatırım yapan belediyedir. Bilecik ilinin ilk arıtma tesisi, kanalizasyon alt yapısını 2015-2016 yıllarında devreye aldık. Tüm çöplerimizi ortağı ve iştirakçisi olduğumuz Bilecik Belediyeler Birliği tesislerine göndererek bertaraf edilmesini ve ekonomiye katkı sağlar hale getirilmesini temin ediyoruz. Bu yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı ile eski çöp sahasının rehabilitasyon projesini başlattık. Bu proje ile eski çöp alanını ağaçlandırarak büyük bir piknik alanına ve parka dönüştürüyoruz. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı ile sıfır atık tesisimizi inşa ediyoruz. Öncelikle dört mahallemize kurmakta olduğumuz sıfır atık için toplama merkezlerimizle Cumhurbaşkanlığımızın uygulamaya aldığı projeye destek vereceğiz. 500 bin adet ağaç ve 500 bin metrekare park projemizle büyükşehirler ölçeğinde parklara, spor alanlarına sahip oluyoruz. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı ile 120 bin metrekare millet bahçesi projemizi başlattık. Osmaneli Belediyesi Çevre yatırımları ve projelerinde de örnek belediyedir. Projelerimize destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.