İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şahin: "Emniyet personelimiz tüm övgüleri hakediyor"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’i makamında ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'i makamında ziyaret etti.


Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Namal'a Osmaneli'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışmalarına destekleri için teşekkür etti. Pandemi ve güvenlik nedeniyle gece gündüz çalışan emniyet müdürlüğü ve tüm çalışanlarının her türlü övgüyü hak ettiklerini söyleyen Başkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Namal'a, Lefke bezinden dokunan atkı hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.