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Başkan Şahin esnaf ile çay içti sohbet etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, normalleşme süreci ile birlikte yeniden açılan kahvehane esnafını ziyaret ederek, sohbet etti.


Beraberinde Danışman Selçuk Erdağı, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Şahin, talep ve görüşleri dinledi. Esnafa hayırlı işler temennisini ileten Başkan Şahin, ‘'1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci ile birlikte birçok iş yeri, vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere faaliyetlerine başladı. Bizler de esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledik. Bizleri masalarına konuk ederek ağırlayan hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyor, herkese sağlıklı günler diliyorum. Normalleşme süreci ile çalışmalarına başlayan esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum'' dedi. Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Şahin ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.

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