Başkan Şahin, girişimci kadınları kutladı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında Bilecik'te düzenlenen programa katıldı.

Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda stant açan Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifine uğrayarak sohbet etti. Program sonrası açıklama yapan Başkan Şahin, “Başarılı proje uygulamalarında Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi gerçekleştirdiği Lefke bezi, yöresel ürünler, kreş ve çocuk kulübü projeleri ile tüm katılımcıların takdirini kazandı. Katılımcılara güzel bir sunumla kooperatif faaliyetlerini anlatan Banu Erkal ve Esma Bayırbaş'ı kutluyorum. Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi, değerli hocamız Gülay Durak, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanımız Mutlu Selen Akşit, Osmaneli Kadın Kolları Başkanı Sevcan Alkuş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.