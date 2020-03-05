Başkan Şahin, Küçük Sanayi Sitesi esnafını dinledi

Belirli dönemlerde Bilecik'te birçok alandaki sivil toplum kuruluşu, dernek ve yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Şahin, bu kez Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile buluştu. Sanayi esnafı ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Şahin, belediyenin çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

"Sanayi esnafımızın daha güzel ortamlarda hizmet vermesi için gerekli çalışmalarımız devam ediyor"

Sanayi esnafının soru ve görüşlerini alan Başkan Şahin, "Şehrimizin ekonomi ve ticaretinde önemli yeri olan sanayi sitesi esnafı ile bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Faydalı görüşmeler yaptığımız toplantımızda Belediyemizin yeni çalışmaları ve projelerimiz hakkında bilgi verdik. Toplantının düzenlenmesinde emeği olan Küçük Sanayi Sitesi başkanımız ve site esnafına teşekkür ediyorum. Sanayi esnafımızın daha güzel ortamlarda hizmet vermesi için gerekli çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Küçük sanayi sitesi esnafı da Başkan Şahin'e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.