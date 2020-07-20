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Başkan Şahin, LGS şampiyonunu ağırlayarak ödüllendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alan Yunus Emre ve ailesini ağırladı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan Yunus Emre ve ailesini ağırladı.


81 ilden 1 milyon 671 bin 337 öğrencinin katıldığı sınavda, 42 ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken, Bilecikli Yunus Emre de bu isimler arasında yer aldı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Semih Şahin, LGS şampiyonu Emre'yi tebrik ederek, bisiklet ve kitap hediye etti. Bilecik Belediyesinin eğitim ve gençlere büyük önem verdiğini kaydeden Başkan Şahin, ‘'Bilecik olarak bizleri gururlandıran öğrencimize hem ziyareti hem de başarısı için teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak her zaman eğitim ve gençlerimize yönelik bütün çalışmalara önem veriyoruz. Yunus Emre'nin başarılarının devamını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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