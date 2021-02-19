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Başkan Şahin, muhtarların talep ve önerilerini dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, mahalle muhtarlarını ağırlayarak, talep ve görüşlerini aldı.


Belirli bir takvim dahilinde kentteki sivil toplum kuruluşu yöneticileri, vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelen Başkan Şahin, bu kez muhtarlar ile buluştu. Muhtarların mahalleleri hakkındaki talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şahin, Bilecik Belediyesinin yeni çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi.



"Yerel yönetimde muhtarlara çok önem veriyoruz"


Gerçekleştirilen buluşma hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, göreve geldikleri ilk günden bu yana hep, ‘'Bilecik'i halkımızla birlikte yöneteceğiz" düşüncesiyle hareket ettiklerini belirterek, ‘'Çalışmamız kapsamında muhtarlarımızla bir araya gelerek, muhtarlarımızı dinledik. Yerel yönetimde muhtarlara çok önem veriyor ve halkımıza her alanda en güzel hizmeti verme gayretindeyiz. Bugün de muhtarlarımızla bir araya geldik. Şehrimiz ve halkımız için yapabileceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Bütün muhtarlarımıza gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum'' dedi.


Muhtarlar da Belediye Başkanı Semih Şahin'e katkıları ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

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