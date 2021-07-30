Başkan Şahin: "Osmanlı'yı unutmak ya da yok saymak mümkün değil"

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise Osmanlı'yı unutmak ve Osmanlı'yı yok saymanın mümkün olamayacağını kaydetti.

Osmaneli ilçesinde 'Osmanlı Ocakları İlçe Teşkilat' binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreni Tayyare Meydanı'nda yapıldı. Açılışa Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, siyasi parti başkanları ile davetliler katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan açılışta Kur'an-ı Kerim okundu.

Ya Fatihi geri ver ya da Erdoğan'a güç ver Allah'ım diyerek sözlerine başlayan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat “Kıymetli kardeşlerim biz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarken Türkiye'ye sahip çıkmak istiyoruz. Erdoğan demek Türkiye demektir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır. Bu yüzden Cumhurbaşkanı makamına sahip çıktığımız için, Ya Fatihi geri ver ya da Erdoğan'a, Türkiye'ye güç ver Allah'ım derken bir siyasi partinin sloganı atmıyoruz. Biz bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz” dedi.

“Herkesi Osmanlı hakkında düşünmeye davet ediyorum”

Başkan Şahin ise Osmanlıyı unutmak ve Osmanlıyı yok saymanın mümkün olamayacağını kaydederek “Burada açılan bu Ocağın da çok dikkatli ve birleştirici olacağına inanıyorum. Bizler de elimizden gelen ne varsa destek vermeye hazırız” dedi.

Açılışta konuşan Kaymakam Ünal ise herkesi düşünmeye davet ettiğini ifade ederek, “

Burada bulunan tüm vatandaşlarımızı Osmanlı hakkında düşünmeye davet ediyorum. Öncelikle bayrağın manasını söyleyeyim, bayrağın üzerindeki yeşil renk manası İslam'ı temsil eder. Üç hilal ise üç kıtayı Asya, Avrupa ve Afrika'yı, demek ki biz bu üç kıtada hüküm sürmüşüz. Bugüne kadar karşılaştığımız sorunları Osmanlı nasıl çözmüştür. Bugün çözülmez dediğimiz problemleri nasıl çözmüşlerdir bunları düşünmeliyiz” dedi.

Duaların okunmasının ardından Osmanlı Ocakları Osmaneli ilçe teşkilatının açılışı gerçekleştirildi.