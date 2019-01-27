Başkan Şahin pazar esnafını ziyaret etti

Belediye Başkanı Şahin, “Esnaf ziyaretlerimizle bütün esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçemizin durumunu, belediyemizin yaptıklarını ve yapacaklarını esnaf kardeşlerimizle paylaştık. Onların isteklerini, sıkıntılarını dinledik. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir ilçede yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam ediyoruz. Hemşehrilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Esnafımızın da, hemşehrilerimizin de buralara önem vermesi, buraları temiz tutması, kurallara uyması gerekiyor. Rabbim bütün esnafımıza helal ve bol kazanç versin” diye konuştu.

Esnaf ile sohbet ederek dertlerini dinleyen Belediye Başkanı Şahin, pazar konusu ve diğer konularda isteklerini dile getiren esnaflar, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini de dile getirdiler. Esnaflar, Başkan Şahin'e kendilerini ziyaret etmesi ve Osmaneli'ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.