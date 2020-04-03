Başkan Şahin pazarda vatandaşlara ve satıcılara maske dağıttı

Başkan Şahin, pazara alışveriş için gelen vatandaşlarla satıcılara Sürekli Eğitim Merkezinin Atölyesi'nde gönüllü vatandaşlar tarafından dikilen maskelerden dağıttı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 25 gündür tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde mesai harcadıklarını söyleyen Şahin, "Öncelikle şunu söylemek isterim. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarla, Kaymakamlığımız, Sağlık Müdürlüğümüzle tüm güvenlik güçlerimizle birlikte yaklaşık 25 gündür sıkı bir mesai içerisindeyiz. Virüs ile temaslı vatandaşın izole edilmesi konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Toplu yaşam alanlarının çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Şahin, "Cuma pazarı, bizim halk pazarımız, burada vatandaşlarımızı sürekli uyararak sosyal mesafeye dikkat ettirerek alış verişlerini sürdürmelerini işlerinin de biter bitmez evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Bir şekilde hayat devam ediyor, hayatımızı da devam ettirmek zorundayız. Olası bir virüs salgınını önlemek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Aşama aşama geldiğimiz noktada bugün gönüllülerimizin atölyelerimizde ürettiği maskeleri Cuma pazarımızda taşıyıcı olabilme ihtimaline karşın, her kim olursa olsun tüm yurttaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu konuda da belli bir gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Önemli olan salgının yayılmasını önlemek ve ısrarla da söylediğimiz şu; zorunlu olmadıkça vatandaşımızın evden çıkmasını istemiyoruz. Bugün bu pazarımızı sosyal mesafe açısına göre düzenledik , çünkü virüsün yayılmasını engellemek için en iyi yöntem, sosyal mesafenin korunması. Gayretimiz de bu yönde, inşallah en az zararla, hasarla bu dönemi ve bu salgını bitireceğimize inanıyorum hepinize sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.