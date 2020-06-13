Başkan Şahin site ve apartman yöneticileriyle bir araya geldi

Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'in de katıldığı toplantıda, yöneticilerin soru, talep ve görüşlerini aldı. Bilecik Belediyesi'nin yapmış olduğu ve yapılacak çalışmalar hakkında da yöneticilere bilgi veren Başkan Şahin, ‘'Belirli dönemlerde ilimizdeki esnaf, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek, belediye çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Şeffaf ve anlaşılır belediyecilik hizmeti anlayışı ile bu anlamdaki toplantılarımız devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise, konseyinin gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Site ve apartman yöneticileri de düzenlenen toplantıdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve Kent Konseyi Başkanı Özgen'e ve teşekkür etti.