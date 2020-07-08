Başkan Şahin, şoför esnafı ile bir araya geldi

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz ve odaya kayıtlı üyelerin katıldığı programda Başkan Şahin, oda üyelerini dinledi. Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Şahin, ‘'Belirli dönemlerde ilimizdeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yöneticileriyle bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu kez Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldik ve talep, önerilerini dinledik. Bilecik Belediyesi olarak çözüm odaklı yaklaşımlarımız ile her zaman bütün esnafımızın yanındayız'' dedi.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Aydeniz ise Başkan Şahin'e, düzenlenen programdan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen programda Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, üyelerin soruları hakkında teknik bilgiler verdi.