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Başkan Şahin, Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 4.

'sü Artvin'de gerçekleştirilen ‘'Demokrat İl Belediye Başkanları'' toplantısına katılarak Bilecik'i temsil etti.


Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanlarının, ilkini Yalova'da, ikincisini Bolu'da, üçüncüsünü Burdur'da yaptıkları değerlendirme toplantılarının dördüncüsü, Artvin Belediyesi' ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanlarının şehirlerdeki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduğu toplantı sonunda Artvin Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar incelendi. Toplantı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Semih Şahin, ‘'Belirli bir takvim dâhilinde düzenlediğimiz il belediye başkanları toplantısı bu kez Artvin ilimizde oldu. Belediye Başkanları arasında fikir alışverişlerin yapıldığı toplantıda, şehirlerimiz için yaptığımız ve yapacağımız projeler hakkında görüşmelerde bulunduk. Son derece faydalı olduğuna inandığımız çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' dedi.


İl Belediye Başkanları toplantısına, CHP Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber ve İYİ Parti İl Başkanı Kemalettin Akgök katıldı.

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