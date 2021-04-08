Başkan Şahin taşkın sonrası sert eleştiri yaptı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Göksu Deresinin taşması sonrası 200 dönüm tarım arazisinin sular altında kalmasını değerlendirerek, "Göksu Deresi üzerinde barajlara karşı çıkan sözde çevreciler, sel sonrası gelip oluşan hasarı yerinde görsünler ve utansınlar" dedi.

Bursa ve ilçesi İnegöl'deki şiddetli yağış Bilecik'in Osmaneli ilçesinden geçen Göksu Nehrinde taşkına sebep oldu. Taşkın tarlalardaki ürünlere zarar verirken, dönüm tarım arazisinin sular altında kaldı. Göksu Vadisinde vatandaşın gördüğü zararın mutlaka onarılacağını söyleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; “Burada sıkıntılı olan konu Göksu Deresi üzerinde İnegöl'deki barajın taşkın kapaklarının birden açılması, diğer taraftan sel tehdidine karşı baraj sayısının arttırılması bu tür tehditleri önler. Göksu Deresi üzerinde barajlara karşı çıkan sözde çevreciler, sel sonrası gelip oluşan hasarı yerinde görsünler ve utansınlar. Tekrar Göksu Vadisi'ndeki selden zarar gören çiftçilerimize, arazi sahiplerine geçmiş olsun diliyoruz" dedi.