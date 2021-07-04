Başkan Şahin temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de olduğu toplantıda Başkan Şahin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının özellikle son günlerde yoğun bir performansla çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Şahin, "Yerel yönetimlerde önemli bir görevi üstlenen Temizlik İşleri Müdürlüğümüz çalışanları ile bir araya geldik. Çalışanlarımız, özellikle son günlerde ilimizdeki temizlik çalışmalarında büyük bir gayret göstererek, vatandaşlarımızın bir mağduriyetle karşılaşmamalarını sağladılar. Bu gayretleri dolayısıyla başta ilgili birim müdürlerimiz ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Çalışanlar Başkan Şahin'e katkıları için duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür ettiler.