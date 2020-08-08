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Başkan Şahin, yurdun dört bir köşesinden gelen konukları ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, ‘’Bütçe Yönetimi Eğitimi’’ için yurdun dört bir köşesinden Bilecik’e gelen konuklarını ağırladı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, ‘'Bütçe Yönetimi Eğitimi'' için yurdun dört bir köşesinden Bilecik'e gelen konuklarını ağırladı.


Ardahan, Artvin, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir belediyelerinde çalışan personeli ağırlayan Başkan Şahin, konuklarına Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın, ilgili birim müdürleri ile çalışanların katıldığı eğitim programında Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Hastürk katılımcılara konu hakkında eğitim verecek.


"Kendilerini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk"


Bilecik'in birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Şahin, "Bilecik'te iki gün boyunca gerçekleştirilecek olan eğitim için yurdumuzun dört bir köşesinden konuğumuzu ağırladık. 'Bütçe Yönetimi Eğitimi' için şehrimize gelen misafirlerimize katılacakları eğitimin verimli geçmesini diliyorum. Kendilerini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.

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