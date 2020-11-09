Başkan Şahin'den 10 Kasım mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 10 Kasım Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Şahin, masajında Türk milletinin ve Türk vatanının Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bölünmez bütünlüğünü sonsuza kadar koruma ve yüceltme azim ve kararlılığı ile kutsal emaneti, gelecek nesillere taşıyacaklarını belirtti. Başkan Şahin mesajında "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' gerçeğinden hareketle büyük Atamızı andığımız bu günde onun ilkeleriyle onun gösterdiği hedefe doğru Türk milletinin ve Türk vatanının Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bölünmez bütünlüğünü sonsuza kadar koruma ve yüceltme azim ve kararlılığı ile aldığımız kutsal emaneti, gelecek nesillere taşıyacağız. Ölümünün 82. yıl dönümünde; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.