Başkan Şahin'den AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajından, ‘'Ak Parti 19 yaşında. Güçlü Türkiye, lider ülke Türkiye yolunda, emperyalizme dersini veriyor' 'dedi.

Başkan Şahin, mesajında, ‘'Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ak Parti çatısı altında aziz milletimizin destek ve dualarıyla 19 yıldır emin adımlarla yürüyoruz. Talip olduğumuz tek şey Rıza-i İlahi Cenabı-ı Hak bizleri istikamet üzere kılsın, bu davaya hizmet etmekle nasiplendirsin. Milletimizin ümidi ve umudu AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.'' dedi.