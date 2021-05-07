Başkan Şahin'den CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İl belediye başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette Başkan Şahin, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Gerçekleştirdikleri toplantı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, ‘'İl belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Belediyeler olarak yaptığımız ve yapacağımız çalışma ve projeler hakkında genel başkanımıza bilgiler verdik, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Şehrimiz ve halkımız için güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.