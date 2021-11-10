Başkan Şahin'den çocuklara 'jimnastik kursu' müjdesi

Eğitim ve çocuklara yönelik birçok anlamlı projeyi uygulamaya koyan Bilecik Belediyesinden çocuklar için müjdeli bir haber daha geldi. Başkan Şahin, İstasyon Mahallesi, Mahalle Konağında çocuklara jimnastik kursu açılacağını belirterek, "Çocukların jimnastik sporu ile tanışması ve bu alanda en iyi şekilde yetişmesi amacıyla hazırlanan kurslarımıza, 4-8 yaş arası çocuklar katılabilecek. Çocukların birçok alanda sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesine büyük katkılar sağlayacak olan aktiviteye başvurular 15 Kasım ve 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılabilecek" ifadelerine yer verdi.