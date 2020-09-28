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Başkan Şahin'den, Çolak'a ziyaret

Osmaneli Belediye Başkanım Münür Şahin, Karayolları 1.

Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı ziyaret etti.


Ziyaret sonundan bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Karayolları Bursa Bölge Müdürü olduğu dönemde ilimize ve özelliklede ilçemize büyük katkıları olan, Osmaneli'de 4,5 kilometrelik şehir içi yolun yapımında büyük emeği olan şuan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Turgay Çolak'ı ziyaret ettik. Değerli bölge müdürümüze başarılar dileyip, il ve ilçelerimize hizmetleri için tekrar teşekkür ettik" dedi.


Ziyarette Başkan Şahin'e, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer eşlik etti.

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