İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şahin'den Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor’u tesislerinde ağırlanan Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür etti.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor'u tesislerinde ağırlanan Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür etti.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “1308 Osmaneli Belediyespor U15 takımımızı tesislerinde ağırlayan Fenerbahçe U15 takımımızın değerli hocalarına, yöneticilerine ve Fenerbahçe Spor Kulübümüze teşekkür ediyoruz. Altyapıda örnek aldığımız Fenerbahçe Spor Kulübümüzün Osmaneli ilçemizin çocuklarına, gençlerine kapılarını açmasından ve destek olmasından çok memnunuz. İlerleyen günlerde örnek bir alt yapı kulübü olan 1308 Osmaneli Belediyespor'umuza Fenerbahçe Spor Kulübümüzün vereceği bilgiler ışığında yetenekli çocuklarımızı, gençlerimizi çok daha iyi yetiştirme, geliştirme olanağı bulacağız. Fenerbahçe Spor Kulübümüze ve değerli başkanımız Ali Koç'a, Selim Çeçen kardeşime ve U15 takımının değerli hocalarına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.