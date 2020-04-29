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Başkan Şahin'den Geyve ziyareti

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Sakarya’nın Geyve ilçesinden bir takım tarımsal ziyaretlerde bulundu.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Sakarya'nın Geyve ilçesinden bir takım tarımsal ziyaretlerde bulundu.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Geyve'deki yöresel ürünler üretim hanesini gezerek, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'dan bilgi aldı. Sakarya Nehri kıyısındaki iki ilçe arasındaki sıcak dostluk ilişkileri yıllardır devam eden güzelliğe sahip olduğunu anlatan Başkan Şahin, "Üç dönemdir Geyve Belediye Başkanı olan değerli Başkanımız Murat Kaya Geyve'de tüm sorunları çözmüş. Bu döneminde prestij projeleriyle kentin değerini daha da ileriye götürüyor. Murat Kaya başkanımızı tebrik ediyor,Geyveli kardeşlerimize saygılar,sevgiler sunuyoruz. Bugün özellikle yöresel ürünlerde karşılıklı olarak yaptığımız faaliyetleri değerlendirirken, birlikte yapacağımız projelerinde gözden geçirdik. Yöresel ürün üretim ve pazarlaması konusunda artık marka haline gelen iki belediyemiz bu konudaki yatırımlarını çok daha ileriye götürecek projeler konusunda işbirliğine devam edecek" dedi.

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